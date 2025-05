Villa Costa, il presidente Longo: il fabbricato affidato a un affittacamere

L’aggiudicataria del fabbricato all’interno di Villa Costa a Palermo è una ditta «indicata in determina con il nome di Giorgio Cristiano, che risulterebbe socio unico della Crs Managinvest srl, che attualmente, presso il pubblico registro delle Imprese, risulta non avere all’attivo nessun dipendente ed esercitare esclusivamente l’attività di affittacamere». Lo dice il presidente della VIII circoscrizione del Comune di Palermo, Marcello Longo, che specifica inoltre che la ditta «vanta un capitale sociale di appena 5 mila euro, con sede sociale a Roma».

La determina a cui fa riferimento, risale «allo scorso 8 maggio e porta la firma dell’area Patrimonio del Comune di Palermo».

L’auspicio è che «il bene comune - prosegue Longo - venga presto recuperato e torni ad essere una risorsa per i cittadini. Ricordando come la presidenza e il consiglio della circoscrizione abbiano costantemente applicato grande attenzione e manifestato elevato interesse a seguire, ed essere parte, del processo di recupero e riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale, che si trova all’interno di villa Gaetano Costa. Questo processo non può esulare dal ripristino della storica e tanto apprezzata biblioteca comunale - conclude Longo - gestita direttamente dal Comune di Palermo, all’interno del fabbricato, nonché dalla possibilità di utilizzare il bene anche per attività comunali di animazione territoriale».