La sala dell'assessorato regionale allo Sport intitolata a Totò Schillaci

Una sala riunioni dell’assessorato regionale dello Sport è stata intitolata all’«eroe» dei mondiali di calcio di Italia ‘90 Totò Schillaci, scomparso lo scorso 18 settembre. La cerimonia si è tenuta questa mattina, alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, dell’assessore Elvira Amata, del presidente del Comitato Regionale Sicilia Figc-Lnd, Sandro Morgana, del dirigente generale del dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Maria Concetta Antinoro, e della moglie del calciatore, Barbara Lombardo.

«Ricordando oggi il leggendario Totò Schillaci - ha detto Schifani - recepiamo e amplifichiamo il messaggio che ci ha lasciato: esultare, ma con i piedi per terra, esultare senza dimenticare quello che abbiamo e da dove veniamo, esultare senza dimenticare quanto dobbiamo fare per i giovani della nostra terra. Proprio come ha fatto lui. L’intitolazione di una sala non è soltanto un modo per ricordare, ma è anche un chiaro segnale della volontà di mantenere vivo l’esempio di una persona nella vita e nel lavoro di ogni giorno».