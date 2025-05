Faraoni riceve il medico del Civico di Palermo dopo le denunce di malasanità

«Siamo stati appena ricevuti dall’assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni, non era scontato, al quale abbiamo riportato i fatti gravissimi denunciati dal dottore Francesco Caronia, il medico coraggio che ha deciso di raccontare cosa accade nel suo reparto, al Civico di Palermo. Ho chiesto a gran voce di inviare gli ispettori in quel reparto, cosa che ho chiesto anche al ministro dalla salute. Dispiace che il presidente Schifani non abbia ritenuto di non affrontare personalmente la vicenda, speriamo certamente noi non ci fermeremo, siamo solo all’inizio chiederemro verità e giustizia anche per i parenti di quelle vittime che a detta del medico si sarebbero potuti salvare». Lo dice il deputato regionale Ismaele La Vardera riferendosi a Francesco Caronia, dirigente medico dell’ospedale Civico di Palermo, che ha denunciato casi di malasanità nel reparto di Chirurgia toracica al parlamentare regionale e in programmi Rai e Mediaset. Il medico avrebbe registrato audio di conversazioni con suoi colleghi e raccolto documenti su presunti casi di malasanità presentando otto querele che, dice, non hanno avuto finora esito.