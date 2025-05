«Decreto sicurezza», i penalisti palermitani aderiscono in massa allo sciopero

Gli avvocati penalisti palermitani hanno aderito in massa alla astensione dalle udienze e da ogni attività indetta dalle Camere Penali contro il «decreto sicurezza» entrato in vigore lo scorso 12 aprile. Lo sciopero terminerà il 7 maggio. Per i legali, la normativa «rappresenta un grave offesa ai principi costituzionali e alle garanzie fondamentali dei cittadini». Tra i punti del decreto che non

piacciono alle Camere Penali: le «nuove e inutili fattispecie di reato, aggravanti prive di logica giuridica, e l’accentuarsi di un approccio esclusivamente repressivo verso fenomeni di marginalità e di dissenso sociale».

Un’impostazione che «rischia di aggravare la già drammatica situazione delle carceri italiane, segnate da sovraffollamento, carenza di attività rieducative e difficoltà nel garantire la salute mentale e fisica dei detenuti».