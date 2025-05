Per i dipendenti regionali in Sicilia arrivano anche le regole per i social

«Astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione o che possano nuocere al suo prestigio e decoro»: è il passaggio cruciale di un nuovo articolo del codice etico a cui tutti i dipendenti della Regione devono adeguarsi.

Novità introdotte - si legge nelle premesse che accompagnano il provvedimento - per regolamentare l’uso dei social da parte dei regionali. La sanzione per aver postato contenuti lesivi dell’immagine della Regione è graduata sulla base dell’offesa. Inoltre «il dipendente è responsabile della corretta custodia delle risorse informatiche in dotazione (hardware e software) così come delle informazioni in esse contenute».

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.