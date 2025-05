Lo spreco dei fondi Covid in Sicilia. Altri 4 milioni di euro nei cassetti

Il Cefpas di Caltanissetta ha ricevuto nel 2020 un assegno da 4,3 milioni per realizzare un nuovo reparto, inizialmente destinato ai pazienti Covid ma che poi sarebbe stato trasformato in strutture più attuali. Quei soldi però sono rimasti nei cassetti e adesso, per evitare di perderli, l’assessorato alla sanità con un provvedimento d’urgenza li ha girati al Policlinico di Catania.

Il decreto firmato dall’assessore Daniela Faraoni è un altro capitolo del dossier sui mega investimenti (falliti) legati alla stagione della pandemia in Sicilia. Il filone è lo stesso che ha portato all’indagine della Corte dei Conti sui ritardi e l’aumento dei costi per la realizzazione dei nuovi reparti di terapia intensiva e di ulteriori pronto soccorso. Progetti per metà o quasi non ancora realizzati a tre anni dalla fine della pandemia.

Anche il Cefpas, il centro di formazione sanitaria che durante la gestione di Ruggero Razza ha visto aumentare in modo esponenziale la sua sfera di influenza, aveva ricevuto ingenti finanziamenti.