Palermo, Puma è il sesto consigliere comunale della Dc

«L'adesione del consigliere Natale Puma rappresenta per noi non solo un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della presenza del nostro partito all’interno della coalizione di centrodestra, ma anche un prezioso contributo in termini di esperienza, radicamento sul territorio, competenze e dedizione al ruolo istituzionale e conferma la forte attrattività della Democrazia Cristiana, segno di una presenza costante e di una vicinanza reale ai bisogni dei cittadini». Lo afferma Domenico Bonanno, capogruppo Dc al Consiglio comunale di Palermo.

«Questo nuovo ingresso certifica l’ottimo lavoro svolto dal nostro gruppo in questi due anni e mezzo - aggiunge Bonanno - e ci consente oggi di diventare il primo gruppo consiliare al Comune di Palermo, al pari di Forza Italia e Fratelli d’Italia: un risultato che non può passare inosservato. In questi anni siamo stati la spina dorsale di una maggioranza spesso attraversata da tensioni, garantendo sempre lealtà al sindaco e a tutta la coalizione. Riteniamo però che non sia più rinviabile un necessario, quanto opportuno, riequilibrio della rappresentanza in giunta».