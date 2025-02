Fondi europei, la Regione ridisegna la mappa delle grandi opere: ecco cosa resta fuori

Dal piano escono, per il momento, una tratta della Circumetnea e un’altra dell’alta velocità Palermo-Catania. Al loro posto verranno finanziate con i fondi europei una fermata del passante ferroviario del Capoluogo e il collegamento fra Catania e l’aeroporto. Allo stesso modo i progetti per restaurare le dighe e realizzare gli impianti di gestione della raccolta differenziata lasceranno spazio a quelli per il contrasto al dissesto idrogeologico e per la realizzazione di fogne e depuratori.

Eccolo il piano di salvataggio dei fondi comunitari che il presidente della Regione ha concordato col ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti. E a questo punto Palazzo d’Orleans è certo di aver sventato la minaccia di dover restituire a Bruxelles le somme rimaste nei cassetti.

