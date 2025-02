Niente accordo in Consiglio, salta l’acquisto del cinema Astoria a Palermo

Alla fine, dopo tanto girare, dopo tanto parlare, dopo tanto affannarsi e dopo le tonsille tirate al massimo per chiacchiere e urla, il Consiglio comunale approva il documento unico di programmazione così com'era stato presentato. Senza alcun emendamento, né di maggioranza né di opposizione. Zero. Il Dup passa così, com'era nato. Senza però l'inserimento dell'acquisto dell'ex cinema Astoria e del teatro Golden che era stata una precisa indicazione del sindaco.

La struttura di via generale Magliocco dovrebbe -. nelle intenzioni dell'amministrazione - essere trasformata in un auditorium che manca in città, con la doppia funzione di sala prove di ballo per il Teatro Massimo che si trova a un tiro di schioppo.

