Un sovrintendente al Brass di Palermo, arriva un coro di no

L’idea di trasformare la gestione del Brass Group di Palermo in un ente con un maggiore peso politico contenuta in un testo di riforma del sistema teatri e della cultura attualmente in commissione cultura in Assemblea regionale, scontenta le opposizioni e preoccupa gli stessi operatori del Brass. La paura è quella che l’ombra della politica si allunghi fin troppo sulla gestione dell’attuale Fondazione che promuove la musica jazz a Palermo e in Sicilia.

Il testo in gestazione nella commissione guidata Fabrizio Ferrara di Fratelli di Italia prevede, infatti, che il Brass di doti di un sovrintendente, il consiglio di amministrazione con cinque componenti e il collegio dei revisori dei conti con tre membri.

L'articolo completo oggi sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edicola digitale.