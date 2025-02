Tutte le tappe per i termovalorizzatori: entro fine mese i bandi

Termovalorizzatori, si entra nel vivo. Ora ci sono le date di inizio e fine lavori dei due impianti che sorgeranno nella zona di Bellolampo, a Palermo e nella zona industriale di Catania: la posa della prima pietra è prevista per il 17 agosto 2026, la conclusione per il 7 febbraio 2028. I tempi di realizzazione viaggiano in un dettagliato cronoprogramma che scandisce in maniera precisa la road map di quello che viene considerato il primo punto dell’azione di governo, su cui stanno lavorando il presidente della Regione, in qualità di commissario straordinario ai rifiuti e l’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica, guidato dal dirigente generale Salvatore Cocina.

