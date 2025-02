Lo sciopero dell'Anm, magistrati palermitani in piazza giovedì 27 febbraio

I magistrati palermitani saranno in piazza giovedì 27 febbraio per lo sciopero nazionale indetto dall’Anm in tutta Italia, a difesa della Costituzione. La manifestazione, che ha come titolo «No al controllo politico sulla magistratura», si terrà, dalle 12, in piazza della Memoria, nei pressi del Palazzo di Giustizia.

«Il sistema di valori e diritti disegnato dalla Costituzione - scrive la sezione distrettuale dell’Anm Palermo - prevede un giudice e un pubblico ministero, soggetti solo alla legge, imparziali, indipendenti e appartenenti allo stesso ordine giudiziario. Solo così possono assicurare l’attuazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Il pubblico ministero inserito nella giurisdizione è il primo giudice che il cittadino incontra e solo finché appartiene all’ordine giudiziario rimane aperto al dubbio sull'innocenza dell’imputato. Separato dalla giurisdizione sarà attratto nella sfera di un altro potere e condizionato dalle direttive dell’esecutivo. I primi a rimetterci saranno i cittadini, per i quali non sarà pienamente attuato il principio di uguaglianza, perché l’organo che cura le indagini sarà inevitabilmente condizionato dalle scelte politiche della maggioranza di turno. La riforma costituzionale ci conduce su questa strada».