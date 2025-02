Regione, via libera al nuovo contratto dei dirigenti: si riaprono le trattative

«Accogliamo con grande soddisfazione il via libera della Corte dei conti alla registrazione del contratto regionale di lavoro per la dirigenza della Regione. Si tratta di un risultato significativo, frutto di un impegno costante e di un confronto costruttivo, che segna un importante passo avanti per il riconoscimento del valore e del ruolo della dirigenza nell'amministrazione regionale e che segue l'entrata in vigore, qualche settimana fa, di quello del personale del comparto». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«Allo stesso tempo - prosegue - siamo già proiettati verso il futuro per il rinnovo del contratto del comparto e della dirigenza per il triennio 2022-2024. Il nostro obiettivo è garantire condizioni sempre più adeguate e funzionali per una pubblica amministrazione efficiente e moderna, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Continueremo a lavorare con determinazione affinché la valorizzazione del personale e il miglioramento dell’organizzazione amministrativa siano sempre al centro della nostra azione di governo».