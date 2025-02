Politiche giovanili, l'Anci Sicilia in audizione all'Ars

Audizione dell’Anci Sicilia in V Commissione dell’Ars sulle politiche giovanili e in particolare sul servizio Informagiovani nei Comuni siciliani. Nell’ottica di evidenziare la centralità del tema delle politiche giovanili nel panorama regionale, Anci Sicilia è intervenuta con una nutrita delegazione, che ha presentato una relazione sull'utilità di approvare una norma finalizzata ad incentivare il «servizio Informagiovani» nella più ampia legge regionale in materia di politiche giovanili del 2019.

«Apprezziamo l’attenzione dimostrata dal presidente Fabrizio Ferrara e dagli altri deputati particolarmente attenti a tali tematiche ed evidenziamo l’urgenza di affrontare il tema delle politiche giovanili in una visione d’insieme che coinvolga trasversalmente il lavoro, la formazione, le attività produttive e le politiche sociali, ponendo in essere una programmazione regionale, che possa essere attuata attraverso i comuni e una rete di amministratori che nel rapporto quotidiano con i giovani del territorio possano veicolare informazioni e opportunità, tenendo conto delle reali necessità di ogni giovane», hanno dichiarato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale Anci Sicilia.