L’Italia al centro dell’Europa: sinergia tra Milano e Palermo

Un’esigenza, quella dell’Italia, di ripensarsi in chiave geostrategica mediterranea: far sua una centralità che finora è stata addossata quasi come colpa al Sud, e invece può diventare spinta sinergica che guardi e metta a profitto i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, e un’Europa che guarda verso giù. Proprio per ripensare una strategia cumulativa che affianchi Nord e Sud, entrano in contatto costruttivo e politico i capoluoghi lombardo e siciliano. Se ne discuterà lunedì al Teatro Massimo per il Forum Milano Palermo Genio Mediterraneo, costruito per definire strategie e contenuti di un progetto di sviluppo che, facendo perno sulle due città, rilanci il Sistema Paese in un contesto europeo e mediterraneo.

Due padroni di casa, i sindaci Giuseppe Sala e Roberto Lagalla, input dell’urbanista Maurizio Carta, assessore comunale alla Rigenerazione urbana, organizzazione di Palermo Mediterranea e coordinamento scientifico di Antonio Calabrò. La scelta è caduta su esperti, stakeholder, politici e testimoni che possano, ognuno nel proprio ambito, indicare direttrici diverse di impegno. Prevista una lectio magistralis su Empatia creativa dell’archistar Mario Cucinella.