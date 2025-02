Il dossier dei Fondi Europei alla Regione, Schifani convoca quattro assessori

Renato Schifani incontrerà oggi i vertici della Lega per individuare il sostituto di Carmelo Ricciardo. E in attesa di riempire l’ultima casella del puzzle della nuova dirigenza il presidente si prepara ad aprire il delicato dossier Fondi Europei: domani, martedì 18 febbraio, riunirà quattro assessori sui quali pende l’obbligo di accelerare la spesa di un miliardo e mezzo di contributi comunitari che altrimenti si rischia di perdere fra la fine di quest’anno e il 2026.

A Palazzo d’Orleans si attendono che già oggi il segretario della Lega, Nino Germanà, e il plenipotenziario Luca Sammartino, comunichino il nome di un altro dirigente a loro vicino per prendere le redini del dipartimento Istruzione, dopo che Ricciardo è stato costretto a rinunciare per via del processo che lo vede imputato per turbativa d’asta e corruzione in alcuni appalti sui lavori nei porti siciliani.

