Schifani-Tamajo, è braccio di ferro sulle Attività produttive

Mentre i leader del centrodestra erano riuniti nella sede della Regione di via Magliocco, è esplosa la polveriera all’assessorato alle Attività Produttive. L’appello che le principali associazioni di categoria degli artigiani hanno reso pubblico per chiedere una proroga dell’incarico al dirigente Carmelo Frittitta è stato letto da Renato Schifani come una invasione di campo ispirata dall’assessore Edy Tamajo. Mai stati così distanti il presidente della Regione e il recordman di consensi forzista.

È lo scontro finale per chiudere la partita della rotazione dei dirigenti. Renato Schifani vorrebbe convocare la giunta per ufficializzare le scelte entro fine settimana. E da giorni il presidente ribadisce agli assessori che intende rispettare la direttiva dell’Anac (l’autorità anticorruzione) che impone di non rinnovare l’incarico a chi è sulla stessa poltrona da cinque anni. In questa situazione si trovano appunto Carmelo Frittitta alle Attività Produttive, così come Dario Cartabellotta al dipartimento Agricoltura e Carmen Madonia e Calogero Beringheli rispettivamente al Personale e all’Urbanistica.