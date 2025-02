Il puzzle dei dirigenti alla Regione, una donna guiderà gli agenti forestali

Fino a martedì il condizionale è d’obbligo, ma tutti gli indizi lasciano prevedere che per la prima volta in Sicilia il Corpo Forestale avrà una dirigente donna. Il presidente Renato Schifani sta pensando di affidare gli agenti che controllano le aree verdi a Dorotea Di Trapani, oggi vice capo di gabinetto a Palazzo d’Orleans.

L’ora X per assegnare i nuovi incarichi (sono 17 le poltrone i cui titolari hanno il contratto in scadenza) è fissata per martedì. E giorno dopo giorno il puzzle dei superburocrati va componendosi.

La Di Trapani dovrebbe prendere il posto di Beppe Battaglia, che a quel punto dovrà sperare in un altro incarico. Nel secondo dipartimento dell’assessorato Territorio, quello all’Ambiente, dovrebbe spostarsi Dario Cartabellotta, che lascerà di sicuro l’Agricoltura

