Nuovo comandante della polizia municipale a Bagheria, si è insediata Francesca Annaro

Nuova comandante della polizia municipale a Bagheria. Si è insediata Francesca Annaro alla presenza del sindaco Filippo Maria Tripoli, del presidente del consiglio comunale Andrea Sciortino, della giunta e del segretario generale Daniela Amato oltre che di numerosi dirigenti e responsabili di servizi.

Francesca Annaro, 35 anni, ha vinto un concorso pubblico indetto dal Comune di Termini Imerese, e vanta una solida esperienza nel settore. Nel corso della presentazione, il sindaco Filippo Maria Tripoli ha sottolineato l’importanza di questa nuova nomina, evidenziando l’impegno dell’amministrazione comunale nel rafforzare l’efficienza e la professionalità del corpo di polizia locale.

Tripoli ha tracciato le linee guida per il futuro del comando e le criticità passate, sottolineando la necessità di intensificare i controlli sul territorio, di migliorare la viabilità e di garantire sicurezza e servizi dei cittadini.

«La polizia locale è un presidio fondamentale per la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco - e ho fiducia che la Annaro, con la sua competenza e la sua determinazione, saprà sicuramente dare un contributo decisivo a questo importante servizio pubblico. Voglio che la polizia locale sia sempre più vicina ai cittadini, che sia percepita come un punto di riferimento per la sicurezza e l’ordine pubblico ma che sappia reprimere quando, dopo il giusto confronto e dialogo, c’è chi ancora non rispetta le regole del vivere civile».