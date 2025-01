Il Capodanno a Palermo, Lagalla: «Sedicimila in piazza a festeggiare»

«È stato un inizio di 2025 vissuto con sano divertimento a Palermo e di questo devo ringraziare i 16 mila che hanno riempito le piazze Politeama e Castelnuovo, trascorrendo l’ultimo dell’anno con gioia, ma anche senso di responsabilità. A loro e a tutti i palermitani rinnovo i miei migliori auguri di un sereno 2025, ricco di soddisfazioni - ha commentato così il sindaco Roberto Lagalla il successo del concerto di Capodanno a Palermo con Biagio Antonacci.

«Il piano di sicurezza e quello sanitario - ha detto il sindaco - hanno funzionato e di questo ringrazio il prefetto e il questore che, insieme agli altri comandanti delle forze dell’ordine, hanno coordinato tutte le attività per garantire che lo spettacolo si svolgesse nella massima sicurezza. Il mio ringraziamento va anche alla Polizia municipale, agli operatori del 118 e ai volontari della Protezione civile, al vicesindaco e assessore alla Cultura Cannella e ai suoi uffici per aver coordinato, insieme all’organizzazione del concerto, tutto lo svolgimento della serata e, infine, a tutti gli operai delle società partecipate che già dalle prime ore del mattino sono al lavoro per garantire i servizi».