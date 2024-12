Palermo, fermo il progetto per l'asilo don Puglisi a Brancaccio: per i familiari del sacerdote è un favore alla mafia

Il Consiglio comunale di Palermo avrebbe dovuto integrare il progetto di costruzione di un asilo nido, I piccoli di don Puglisi, da realizzare nel quartiere di Brancaccio, dove operava il sacerdote ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993. Un’opera sollecitata, anche recentemente, dal sindaco Roberto Lagalla, ma che l’assemblea civica ha deciso di lasciare fuori. Se per il primo cittadino si tratta di una mera questione tecnica che non pregiudica la realizzazione dell’opera, i familiari di don Puglisi pongono una domanda: «Chi ha interesse a non costruire l’asilo? La risposta nasce spontanea: la mafia», dicono.

Lo sfogo dei familiari

I familiari del sacerdote beatrificato da Benedetto XVI nel 2012, ricordano che l’arresto dei boss mafiosi ha richiesto «25 anni per Totò Riina, 43 anni per Bernardo Provenzano, 30 anni per Matteo Messina Denaro». Ne sono trascorsi 31 dalla morte del beato «e la costruzione dell’asilo nido, purtroppo, non vedrà luce. In 31 anni si sono avvicendate al governo di questa città tutte le forze politiche dell’arco costituzionale, si sono avvicendati nel governo dell’arcidiocesi di Palermo cardinali e vescovi. Ma questo asilo ancora non sorge. Intanto, la mafia alleva bambini alla propria scuola, sussurrando parole di vendetta contro quella parte minuscola delle istituzioni e degli uomini, come il nostro caro Pino, che hanno tentato di sconfiggerla». Considerazion amare, come quella finale: «La maggior parte del popolo siciliano - concludono i familiari di don Puglisi - è affamato di mafia e voi, con il vostro atteggiamento e comportamento, con l’ignavia che vi ha contraddistinto in questi 31 anni, ne stuzzicate l’appetito».