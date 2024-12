Sicilia Express, il treno per ritornare nell'Isola sarà riproposto anche a Pasqua

Il Sicilia Express, il treno organizzato dalla Regione siciliana per riportare a casa i siciliani del Nord Italia a prezzi agevolati nell’isola nel periodo natalizio - al primo convoglio che partirà il 21 dicembre ne sarà aggiunto un altro probabilmente il 26 dicembre - verrà riproposto anche nel periodo pasquale.

Ad annunciarlo sono stati il governatore della Sicilia Renato Schifani e l'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandrò Aricò, nel corso di una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo. «Il Sicilia Express è in piena evoluzione e sarà sicuramente riproposto nelle prossime festività - spiega l’assessore Aricò - per essere d’aiuto ai tanti siciliani che vogliono tornare nell’isola, nei periodi in cui la mobilità è maggiormente congestionata. Siamo già a lavoro per ripeterlo subito dopo Natale, la data dovrebbe essere il 26 dicembre e aspettiamo le

determinazioni di carattere squisitamente tecnico sulle autorizzazioni per l’utilizzo delle linee ferroviarie».