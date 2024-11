Variazione di bilancio all'Ars, le opposizioni in attesa del voto: «Non c'è una visione»

Critiche anche dal capogruppo del M5s all’Ars, Antonio De Luca: «La netta sensazione che traspare leggendo questa variazione di bilancio è che allo stesso governo, che l’ha confezionata, interessa poco, il suo vero obiettivo è la finanziaria che bussa alle porte. Per ora bastano le norme spot e i proclami, e se non si riesce a spendere le somme relative, nessun problema, andranno a copertura del disavanzo».

Per De Luca «tutti qui mastichiamo un pò di strumenti finanziari per non capire la vera filosofia di questa manovra, che contiene tantissime norme, qualcuna anche accettabile, che andrebbero proposte in una finanziaria e non certo in una variazione. Sono tantissime le norme che andrebbero approfondite e tantissime quelle discutibili; una su tutte? Il prestito agli studenti, che se devono essere finanziati, non è un certo con un debito che li fa partire con una zavorra. Se vogliamo dare veramente un aiuto agli studenti siciliani, lo si faccia a fondo perduto».