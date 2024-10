I sindacati a Lagalla: «Bisogna designare presto la nuova governance dell'Amap»

Filctem Cgil e Uiltec Uil esprimono grande preoccupazione per la cessazione dell’incarico dell’amministratore unico dell’Amap Alessandro Di Martino e per la contestuale assegnazione dei poteri, per l’ordinaria amministrazione, al collegio sindacale. I sindacati hanno inviato oggi al sindaco Roberto Lagalla una richiesta unitaria urgente chiedendo di essere convocati per affrontare le prospettive immediate e future dell’azienda. Una preoccupazione dovuta anche alla grave emergenza idrica che la partecipata sta affrontando.

«Considerato che l’Amap sta in atto gestendo investimenti con fondi Pnrr, fondamentali per la gestione del servizio idrico integrato, e che si appresta a gestire il servizio di Monreale, oltre agli oltre 50 Comuni attualmente gestiti in piena crisi idrica, chiediamo che venga immediatamente designata la nuova governance societaria», dicono il coordinatore Gas-Acqua di Filctem Cgil Palermo Nino Musso e il responsabile territoriale Uiltec Uil Maurizio Terrani. Tra gli investimenti in corso con risorse del Pnrr ci sono l’adeguamento e rinnovo funzionale dell’impianto di potabilizzazione Jato, l’impianto di potabilizzazione sorgente Presidiana, e il completamento della rete idrica dorsale destro Oreto. In assenza di risposte, le organizzazioni sindacali si riservano «di mettere in atto tutte le iniziative sindacali previste».