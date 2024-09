Continua la raccolta firme della Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, per chiedere il referendum contro l’autonomia differenziata. Oggi a Palermo e in tutte le altre piazze dell’isola via al Firma Day Uil: una giornata di mobilitazione per la raccolta delle sottoscrizioni e per parlare con le persone spiegando che si tratta di una riforma che mette a rischio la sanità, l’istruzione e il valore dei contratti collettivi nazionali.