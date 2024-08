Monopattini a Palermo, gara annullata per la quarta volta: tutti i bandi sono stati bloccati da ricorsi al Tar

Per l’assegnazione del servizio monopattini a Palermo ci sarà un nuovo bando. Sarà il quarto visto che i primi tre sono stati annullati. L’ultimo risaliva al 3 maggio scorso. Tutti sono stati bloccati da ricorsi al Tar.

L’obiettivo dell’Amministrazione è individuare «tre operatori interessati a svolgere il servizio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica con sistema di free floating sul territorio del Comune».

Erano stati otto i concorrenti nell’ultima gara. A presentare il ricorso era stata la Bolt Supporto Service (con sede a Tallinn in Estonia) che contestava i criteri selettivi e, in particolare, quello che non considerava il servizio prestato al di fuori del territorio nazionale. Veniva così disattesa la normativa dell’Unione europea in materia di mercato interno (Direttiva Bolkestein) con una «forma di discriminazione in base alla nazionalità».

La stessa Avvocatura comunale, in un parere del 6 agosto scorso, aveva scritto: «è manifesto che attribuire punteggi sulla base di servizi svolti soltanto in Comuni italiani è ingiustamente pregiudizievole verso imprese che abbiano svolto servizi in altre grandi città dell’Unione europea».