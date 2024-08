Le minacce alla procuratrice Caramanna, gli assistenti sociali: «Danno il senso del clima in cui siamo costretti a lavorare a Palermo»

«Piena solidarietà alla procuratrice del tribunale dei minorenni di Palermo Claudia Caramanna». La esprime in una nota, a nome di tutti i consiglieri, il presidente del consiglio regionale della Sicilia dell’ordine degli assistenti sociali, Giuseppe Ciulla.

«Non è la prima volta che la procuratrice è oggetto di messaggi intimidatori - dice Ciulla - La frase che le è stata indirizzata (Smettila di occuparti dei figli degli altri, ndr) non solo ci preoccupa ma dà il senso del clima in cui la Procura e, insieme alla Procura, tanti assistenti sociali e tanti operatori, si trovano a lavorare in difesa di bambini e ragazzi - si legge nella nota -. Lo sforzo per riportare legalità nella vita dei minorenni, per ridare dignità a questa infanzia martoriata, a giovanissimi che a 12 anni si trovano già ad essere pusher assoldati alla criminalità organizzata non permette sconti, sconti di impegno istituzionale per rafforzare la rete e la presenza di operatori sociali nelle aree a maggiore rischio di marginalità sociale, nelle scuole e nei centri sociali. Fare questo significa dare valore ad un progetto come liberi di scegliere, significa creare nuova consapevolezza non solo tra i più piccoli ma tra le famiglie e nella società. Noi ci siamo, ma il risveglio delle coscienze deve avvenire con uno sforzo istituzionale forte, senza che alcuno si volti dall’altra parte. Noi ci siamo e ci saremo».