Palermo, completate le opere di manutenzione: il ponte Oreto torna ad essere sicuro

«Il ponte Oreto di Palermo finalmente tornerà a essere sicuro: con la consegna dei lavori di manutenzione straordinaria da oltre 6 milioni di euro, avvenuta oggi, raggiungiamo un obiettivo che la città attendeva da più di 15 anni». Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale.

«Degli oltre 6 milioni di euro, più della metà provengono da fondi Fas che l’amministrazione comunale è riuscita a non far perdere - continua Chinnici - mentre la restante parte verrà attinta da uno degli accordi quadro finanziati dal consiglio comunale. Grazie all’impegno del sindaco Roberto Lagalla, dell’assessore Totò Orlando e degli uffici, le maestranze interverranno prima sui marciapiedi e poi sopra e sotto la struttura, rendendola sicura. Si tratta di uno dei ponti più trafficati di Palermo, porta della città per chi viene dall’area metropolitana e tratto di congiunzione fra il centro e parte della periferia sud, su cui transitano giornalmente centinaia di autoveicoli. Un impegno che avevamo preso con la città e che manteniamo, vigilando sul rigoroso rispetto dei tempi».