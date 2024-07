Maria Falcone dopo gli attacchi di Salvatore Borsellino: «La Fondazione non fa passerelle né politica»

«Da anni ormai mi sono convinta che il miglior modo di considerare le cicliche dichiarazioni e attacchi di Salvatore Borsellino è ignorarle. Mi fa piacere che la Fondazione in questo suo ultimo bombardamento sia in buona compagnia con il centro Paolo e Rita Borsellino». Così Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, in merito alle dichiarazioni di Salvatore Borsellino, attivista del Movimento delle Agende Rosse.

«Dal 1992 la Fondazione Falcone - ricorda la presidente - è impegnata a promuovere la cultura della legalità e della giustizia soprattutto nelle nuove generazioni, da 30 anni centinaia di migliaia di giovani da tutta Italia dalle scuole e dalla società civile si uniscono a noi e a tutti coloro i quali lavorano tutti i giorni assieme per la verità e contro la mafia. Per questo la Fondazione non accetta in alcun modo l’accusa di essere utile alle passerelle, la Fondazione non ha mai, mai fatto politica dialogando in 30 anni con interlocutori istituzionali di Governo di tutti gli schieramenti politici: chi lo dice lo dice per fini suoi e afferma solo il falso».