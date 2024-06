Emergenza siccità, Nicita (Pd): «Il governo affronti la crisi idrica in Sicilia»

«Il governo metta in atto iniziative urgenti per fronteggiare la gravissima crisi economico, sociale e ambientale che sta attraversando la Regione Sicilia a causa della persistente siccità. La situazione è davvero allarmante. Il deficit idrico in alcune aree registra una carenza che arriva al 60 % delle precipitazioni annue. Possiamo immaginare le difficoltà che il territorio sta

attraversando, in particolare nel settore agricolo e zootecnico». Così il senatore Antonio Nicita, primo firmatario di un’interpellanza urgente ai ministri dell’Agricoltura, per la Protezione civile, dell’Interno, sottoscritta da tutto il gruppo Pd a Palazzo Madama.

«Anche le associazioni del settore turistico - aggiunge Nicita - hanno lanciato l’allarme rosso. Ma cosa particolarmente grave è che sono in affanno i centri di dialisi della Regione che lamentano la carenza di erogazione dell’acqua in molti Comuni dove il razionamento è partito da mesi Voglio ricordare che il governo ha bocciato un emendamento al dl coesione, a mia firma, che prevedeva di destinare 800 milioni per il contrasto urgente alla emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna. Non possiamo più perdere tempo, per questo chiediamo ai ministri competenti di riconoscere la necessità di interventi urgenti per affrontare e risolvere i problemi che stanno mettendo la Sicilia allo stremo».