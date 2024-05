Eduardo De Filippis consulente del Comune di Ustica per la programmazione degli eventi

Il sindaco Salvatore Militello ha nominato Eduardo De Filippis consulente del Comune di Ustica per le attività di progettazione, promozione, organizzazione, coordinamento e programmazione di manifestazioni pubbliche e grandi eventi direttamente patrocinati dal Comune.

«Ringrazio il sindaco e la sua giunta per la prestigiosa nomina - ha detto De Filippis -, lavoreremo in sinergia con gli operatori del settore per raggiungere obiettivi importanti in breve tempo. Il territorio di Ustica può essere valorizzato ancor di più, in una logica strategica mirata alla promozione turistica, sfruttando ogni singola eccellenza in esso presente, dalle bellezze naturalistiche con la sua area protetta, costituita in Italia nel 1986, alle eccellenze agroalimentari e gastronomiche. Sarà fondamentale la stretta collaborazione tra le istituzioni ed i privati».

Nella foto Eduardo De Filippis e Salvatore Militello