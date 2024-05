Carini, il consigliere comunale non paga la Tari e decade

Decade il consigliere comunale di Carini, Vincenzo Evola (nella foto), per non aver pagato la Tari. Un debito da 4 mila euro. La maggioranza, in modo quasi compatto (13 consiglieri sui 14 presenti), ha approvato la delibera di decadenza ritenendo il collega d’aula «incompatibile» con il suo ruolo.

L’opposizione in blocco, compreso Evola, è uscita dopo il dibattito, quindi non ha partecipato al voto, contestando il governo cittadino e i loro consiglieri di riferimento. Il sindaco Giovi Monteleone: «Applicata la legge».

Un servizio completo di Michele Giuliano sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi