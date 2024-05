Il concorso il 23 maggio, Maria Falcone tuona: «Il ministero sposti la data, è un giorno sacro per la memoria civile dell’Italia»

Il ministero dell’Istruzione e del Merito «torni sui propri passi e sposti la data per il concorso per dirigenti scolastici: il 23 maggio è sacro per la memoria civile dell’Italia». Lo dice Maria Falcone (nella foto nel corso delle manifestazioni dell'anno scorso davanti all'aula bunker di Palermo), presidente della Fondazione Falcone, e sorella di Giovanni, commentando la notizia della scelta del Ministero dell’Istruzione di fissare in tutta Italia la fase preselettiva del concorso per dirigenti scolastici il 23 maggio, giorno dell’anniversario della strage di Capaci in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della polizia di Stato Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Maria Falcone aggiunge: «Nello stesso giorno in cui a Palermo gli studenti di tutto il Paese, istituzioni internazionali, il mondo del lavoro e delle imprese saranno accanto alla Fondazione Falcone, qualche cieco burocrate del Ministero dell’Istruzione ha ignorato l’importanza che per l’Italia intera rappresenta la data del 23 maggio e la volontà di tutto il mondo della scuola di partecipare alle celebrazioni, fissando la data del concorso per dirigenti scolastici il giorno del XXXII anniversario della strage di Capaci. Da 32 anni il 23 maggio è un giorno sacro per la memoria e di impegno civile nel quale ricordare e onorare la memoria di Giovanni Falcone e di sua moglie Francesca, degli agenti di polizia uccisi con loro, di Paolo Borsellino e di tutte le vittime di mafia».