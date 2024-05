La lotta agli abusi edilizi sul lungomare, Elly Schlein al sindaco di Carini: «Siete sulla strada giusta»

Rifiuti e demolizioni, questi i due cavalli di battaglia del sindaco di Carini Giovì Monteleone e non potevano dunque che essere questi gli argomenti principali della chiacchierata fatta nel primo pomeriggio di oggi con la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, capolista alle prossime elezioni Europee e in visita nel comune del palermitano per incontrare il primo cittadino.