Da avversario ad alleato di Lagalla, il salto di Ferrandelli al Comune di Palermo

I consiglieri comunali di Palermo Fabrizio Ferrandelli, candidato a sindaco del capoluogo alle ultime amministrative, e Leonardo Canto, eletti con la lista Azione con Calenda Ferrandelli Sindaco hanno deciso di aderire al gruppo consiliare Lavoriamo per Palermo, la lista del sindaco Roberto Lagalla all’interno della quale sono presenti i rappresentanti di Italia Viva di Davide Faraone.

Da settimane tra Palazzo delle Aquile e Palazzo Comitini (attuale sede dei lavori del consiglio) si parla tra i corridoi di questo passaggio, che in sostanza va a rafforzare il gruppo consiliare attualmente composto Dario Chinnici, capogruppo, Antonino Abbate e Giuseppe Mancuso, ma soprattutto l’azione amministrativa e politica del sindaco Lagalla.

Fabrizio Ferrandelli era stato eletto, alle comunali con 3.232 voti, mentre Leonardo Canto con 1.113. In predicato di transitare nella stessa lista ci sarebbe anche il consigliere Carmelo Miceli, con 2.103 voti nella lista del Partito Democratico e da tempo in rotta coi Dem.

Domattina, alle 10, nella sala «Sciascia» di Palazzo Comitini è in programma la conferenza stampa del gruppo «Lavoriamo per Palermo» nel corso della quale «saranno annunciate le nuove adesioni al gruppo consiliare», si legge in una nota del capogruppo Dario Chinnici. Dopo le elezioni europee della prossima primavera, per Ferrandelli, si dice tra i corridoi di palazzo delle Aquile, si potrebbero anche aprire le porte della giunta comunale come assessore.