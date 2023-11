Comune di Palermo, il sindaco Lagalla assegna le deleghe ai due nuovi assessori Alongi e Anello

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla assegna le deleghe a due nuovi assessori. Sono Pietro Alongi di Forza Italia e Alessandro Anello della Lega. Il primo prende il posto di Andrea Mineo di Fratelli d’Italia, il secondo della collega di partito Sabrina Figuccia.

Nella distribuzione delle deleghe Lagalla mantiene quella del Patrimonio (che era di Mineo). Ad Alongi vanno le competenze in materia di Politiche ambientali, Verde urbano, Interventi costieri, Igiene ambientale, Rapporti con Rap, Srr, Reset e Arpa, Condono, Abusivismo, Manutenzione immobili. Anello acquisisce le stesse deleghe che erano della collega Figuccia (Turismo, Sport, Impianti sportivi e Politiche giovanili). Lunedì alle 11 è previsto il giuramento dei due nuovi assessori.

Il rimpasto delle deleghe

Alcune deleghe sono state spostate da un assessore all’altro. Maurizio Carta resta assessore all’urbanistica, pianificazione, centro storico, ma acquisisce l’edilizia privata che era di Salvatore Orlando. Quest’ultimo mantiene le deleghe a lavori pubblici, edilizia sociale, cimiteri, Amap ma aggiunge Amg (che era di Carta). Dario Falzone continuerà a sovrintendere a personale, stato civile, decentramento ma aggiunge il traffico (sottratto a Carta). Confermate le deleghe per Pietro Cannella (cultura, spettacolo), per Giuliano Forzinetti (attività produttive, Suap, mercati), per Rosalia Pennino (assistenza, disabilità, politiche di genere, sanità), per Aristide Tamajo (istruzione, edilizia scolastica, Coime), per Antonella Tirrito (innovazione digitale, Sispi, emergenza abitativa). Confermate le attribuzioni di Carolina Varchi (bilancio, tributi, beni confiscati, controllo analogo) che resta vicesindaco.