Scritte ingiuriose contro l'ex deputato palermitano Erasmo Palazzotto

«Vigliacchi. Non ci sono altre parole per descrivere chi per qualsiasi motivo ha deciso di colpirmi utilizzando mio figlio. Il primo giorno di scuola dovrebbe essere sempre un momento emozionante. Stamattina non è stato così per me e per la mia famiglia. Accompagnando mio figlio ho trovato ad accogliermi la scritta “Palazzotto colluso” sulla soglia del cancello della scuola, un asilo nido». Lo scrive in un post nella sua pagina Facebook Erasmo Palazzotto, 41 anni, palermitano, già deputato nazionale di Sinistra ecologia e libertà e poi di Leu, Liberi e uguali, nella diciassettesima e nella diciottesima legislatura e adesso nel Pd.

«Colluso con chi? Il massimo della collusione nella mia vita l’ho avuto col mio senso di umanità, con chi si batte per i diritti di tutti gli esseri umani, con la giustizia sociale e con la democrazia. Tutta roba da andarne fieri insomma, non certo di cui preoccuparsi», spiega Palazzotto, il quale non ricopre cariche istituzionali, ma che è stato anche presidente della commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Le scritte, oltre che davanti alla scuola del figlio, sono apparse anche nei pressi di casa a Roma. «Un messaggio chiaro - scrive Palazzotto, che ha già presentato denuncia - sappiamo dove vivi, dove va a scuola tuo figlio. Non ho paura. Certo resta la preoccupazione, l’ansia di un genitore che vede suo figlio tirato dentro qualcosa che non lo riguarda».