Palermo, fibrillazioni in maggioranza al Comune. Ora gli «acquisti» li fa il sindaco

Il sindaco ora tesse la sua tela. Visto che la campagna acquisti ha investito direttamente il suo gruppo, col chiaro intento di indebolirlo, ora è lui che va a caccia. E pare che nel suo carniere stia per arrivare selvaggina pregiata. Attenendosi sempre al tempismo che aveva dettato: prima dei giochi facciamo il bilancio Consuntivo perché la città viene prima, è stato il suo mantra. Circolano già i primi nomi di gente in transito. Si dice che Pasquale Terrani, di Forza Italia, potrebbe essere fra i prossimi lagalliani. E interlocuzioni sono in corso con Alessandro Anello, ormai troppo scomodo nella Lega. Anche se a fare più rumore è il boatos in base al quale, nell’ottica di un progetto civico, Fabrizio Ferrandelli e il suo compagno di gruppo Leonardo Canto siano vicini a un’intesa col sindaco. E sarebbero mosse di grande impatto.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giancarlo Macaluso