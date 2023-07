Schlein in via D'Amelio: la lotta alla mafia parte dal lavoro e dalle scuole

«Serve anche una riscossa civile perché il contrasto alle mafie non passa solo dai presidi di legalità, ma anche da un contrasto molto serio che parte dalla prevenzione, dalla cultura, da un grande investimento nell’occupazione e nelle scuole, è da lì che deve partire questo contrasto. Così come la lotta per la giustizia sociale sottrae terreno alla ricattabilità su cui le mafie scommettono e riesce in qualche modo a non lasciare sole le persone più fragili». Lo ha detto a Palermo Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd,, in via D’Amelio davanti l’albero della pace per il31/mo anniversario della strage.

Per battere la mafia «deve arrivare prima lo Stato, devono arrivare prima i servizi», e lo “Stato deve stare accanto a tutte le amministratrici e amministratori che sono entrati nel mirino delle mafie per il semplice fatto di far rispettare le regole, per il semplice fatto di lavorare in trasparenza, così come lo Stato e le sue istituzioni devono stare accanto agli imprenditori e imprenditrici che rifiutano il ricatto e la complicità», ha continuato.