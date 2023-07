Vito Calvino nominato questore a Palermo, Giuseppe Bellassai a Catania

Il Consiglio dei ministri ha deciso la nomina di Vito Calvino a questore di Palermo. Classe 1961, originario del capoluogo siciliano, dove ha diretto il commissariato di Brancaccio per 5 anni e quello di San Lorenzo per altri 2, è in Polizia da trentasei anni.

Ha guidato la squadra mobile, che, in quegli anni ha catturato diversi pericolosi latitanti, come Domenico Raccuglia, Gianni Nicchi e Giuseppe Falsone. Promosso dirigente superiore, viene nominato direttore del reparto investigazioni giudiziarie della Direzione investigativa antimafia. Nel 2019 il suo primo incarico da questore oer la provincia di Messina e dal 26 maggio 2021 a capo della questura di Catania.

Calvino prenderà il posto di Leopoldo Laricchia che è stato nominato all’ispettorato della Camera dei deputati.

Il nuovo questore di Catania sarà Giuseppe Bellassai, attuale questore di Perugia.

«Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Vito Calvino, appena nominato Questore di Palermo dal Consiglio dei Ministri. Sono certo che avvalendosi della sua comprovata esperienza e dell’approfondita conoscenza del nostro territorio, dove ha esercitato per molti anni dirigendo il Commissariato di Brancaccio e San Lorenzo, potrà svolgere egregiamente il delicato ruolo per il quale ha appena ricevuto l’incarico», afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. «Al Questore uscente, Leopoldo Laricchia - aggiunge Lagalla - esprimo un sincero ringraziamento per il suo operato a Palermo, svolto sempre con grande serietà e dedizione. A lui, un augurio per la nuova nomina all’Ispettorato della Camera dei deputati».