Meloni e Schlein a Palermo per le commemorazioni della strage di via D'Amelio

Il premier Giorgia Meloni e il segretario del Pd Elly Schlein domani saranno a Palermo per le commemorazioni della strage di via D’Amelio.

Il presidente del Consiglio alle 8.50, deporrà una corona nella caserma Lungaro davanti alla lapide in memoria dei poliziotti uccisi nella strage del 19 luglio del ‘92. A seguire farà visita alle tombe di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poi alle 10, Meloni presiederà il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta, del capo della procura Maurizio de Lucia e dei vertici delle forze dell’ordine. La premier non dovrebbe invece partecipare alla tradizionale fiaccolata organizzata in serata dalla destra. Elly Schlein sarà via D’Amelio, dove il 19 luglio del ‘92 furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. La leader del Pd si recherà alle 17 nel luogo dell’attentato e presenzierà al minuto di silenzio alle 17.58, l’ora esatta della deflagrazione.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parteciperà alle 11 alla messa in suffragio che si terrà nella chiesa Santa Maria della Pietà, in piazzetta della Pietà alla Kalsa. La funzione sarà celebrata dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.