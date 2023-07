Palermo, il 18 luglio incrociano le braccia i dipendenti della Regione

Martedì prossimo i dipendenti della Regione siciliana, degli enti e società che ne applicano il contratto manifesteranno a Palermo davanti a Palazzo d’Orleans, in piazza Indipendenza. L’iniziativa di tutti i lavoratori delle categorie A, B, C e D segue i due sit-in tenuti dai dirigenti sindacali nei giorni scorsi, davanti all’assessorato Economia e Funzione pubblica. Tra le principali rivendicazioni, «il mancato rinnovo economico che tarda da oltre cinque anni, mentre da ben 22 anni non si ha alcuna possibilità di carriera all’interno nonostante le mansioni superiori svolte», dicono le segreterie generali e regionali di Cobas-Codir, Cisl Fp, Uil Fpl, Cgil Fp, Sadirs, Ugl, Siad-Csa .

«In particolare - aggiungono - il nodo della mancata previsione di una riclassificazione di tutto il personale in un nuovo sistema classificatorio e la evidente volontà del governo di volere continuare lo sfruttamento del personale in mansioni non proprie ai propri ruoli stanno alimentando una protesta che, ormai, da alcuni giorni, si sta allargando a macchia d’olio su tutto il territorio siciliano. Sempre più dipendenti, infatti, manifestano la volontà di espletare le mansioni per cui si è pagati, causando una moltitudine di disservizi con l’utenza dei quali la responsabilità va ascritta esclusivamente alla cecità dell’attuale esecutivo di governo».

«Se martedì 18 luglio - dicono i segretari - il governo ritenesse di continuare a non dare aperture alle legittime rivendicazioni dei lavoratori, tutti i sindacati, unitariamente, potrebbero vedersi costretti a proclamare la prosecuzione a oltranza della protesta delle mansioni in atto oltreché la programmazione di uno sciopero generale in tutto il territorio regionale».