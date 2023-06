De Lucia: contro la mafia intercettazioni strumento irrinunciabile

«Se vogliamo indagare le mafie in maniera seria le intercettazioni sono uno strumento irrinunciabile": lo ha detto il procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia, a Matera, intervenendo alla Festa di Avvenire. «Un delitto di corruzione per sua natura omertoso, lo scopro solo se ascolto. Ogni mese - ha aggiunto - trovo sacchi di soldi di funzionari corrotti che non sapendo dove metterli, li mettono nei sacchi della spazzatura, il problema della corruzione si può far finta di non vederlo ma c'è».

Per De Lucia «i magistrati non fanno politica ma la politica deve sapere che se si vuol fare lotta alla corruzione, lo strumento delle intercettazioni è fondamentale».