Il Comune di Palermo mette in vendita immobili e case

Il Comune di Palermo ha messo in vendita diversi immobili e numerose abitazioni. I pezzi di pregio sono l’ex mattatoio comunale di largo Macello, l’immobile di piazzetta Cairoli, la caserma dei vigili del fuoco di via Scarlatti e l’ex collegio Santa Maria della Sapienza a piazza Magione.

Poi ci sono 236 tra appartamenti e terreni. Se si dovesse vendere tutto il Comune prevedrebbe di incassare almeno 42 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno per le casse dell’amministrazione comunale.

L’elenco degli immobili da alienare è pubblicato nella delibera consiliare 69 del 15 maggio di quest’anno. Le abitazioni si trovano in ogni zona di Palermo, sia in periferia che anche in centro storico.