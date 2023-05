Autonomia Siciliana, nasce la Fondazione intitolata a Giuseppe Alessi

Nasce la Fondazione «Giuseppe Alessi. I Valori della Autonomia Siciliana», che sarà operativa già nei prossimi mesi. La Fondazione, spiega un comunicato, si propone di interpretare e valorizzare, «liberi e forti», il pensiero dei fondatori della Autonomia Siciliana, riaffermare i limiti e i diritti nel confronto dello Stato nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, salvaguardare e concentrare la documentazione ed ogni passaggio storico che maturò nella Autonomia Siciliana.

«Costituire - scrive la figlia, Domitilla Alessi - una Biblioteca storica, potere inserire nel programma scolastico dei giovani, la materia specifica di tutta la Storia della Sicilia , dal primo Parlamento negli anni 1200 fino alla Autonomia nel 1946. Questi sono sempre stati i propositi che furono manifestati da Giuseppe Alessi, mio padre, condivisi dalle personalità politiche che ne presero parte». La Fondazione promuoverà eventi nell'ambito della storia, dell'arte, degli scopi sociali. Sono già in atto e in sviluppo i contatti con le comunità siciliane d'oltre Oceano, attraverso le Università, la definizione e l'organigramma della Fondazione. Obiettivo, spiega Domitilla Alessi, è investire «nelle personalità e nelle istituzioni “di buona volontà” per una collaborazione fattiva». Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani e «personalità delle maggiori istituzioni» hanno già dato la loro adesione. Presiederà la Fondazione la stessa Domitilla Alessi.

