La paralisi dell'Ars, Schifani detterà l'agenda: «C'è una certa rilassatezza»

L’incontro è fissato per martedì a mezzogiorno. A Palazzo d’Orleans arriveranno i capigruppo di maggioranza e i presidenti delle commissioni legislative dell'Ars. Sul tavolo la paralisi del Parlamento: una sola legge approvata dal 10 febbraio a oggi e decine di sedute chiuse dopo pochi minuti perché non ci sono norme da esaminare e perché i deputati si assentano (per lo più quelli del centrodestra). Renato Schifani ieri ha recepito l’appello lanciato il giorno prima del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, che ha chiesto al governo di fissare le priorità per riaccendere i motori dell’aula. Un modo per coinvolgere la giunta nella crisi. E così, malgrado la convocazione dei capigruppo e dei presidenti di commissione sia stata comunicata da Palazzo d’Orleans come un atto di routine, il presidente della Regione Siciliana medita di indicare l’agenda di breve-medio periodo al Parlamento. Schifani con i fedelissimi ieri non ha negato «che all’Ars ci sia una certa rilassatezza» e che per questo «occorre uno stimolo a produrre».

