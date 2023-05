Ars, Schifani convoca i capigruppo della maggioranza dopo la strigliata di Galvagno

Il presidente della Regione Renato Schifani ha invitato per martedì prossimo (16 maggio) alle 12, a Palazzo d’Orléans, i capigruppo di maggioranza e i presidenti delle commissioni legislative dell’Ars, per fare il punto sull'attività fin qui svolta e per promuovere un confronto programmatico.

«L'incontro - si legge in una nota della Presidenza - rientra nell’ambito di quella verifica periodica dell’attuazione del programma di governo promossa dal presidente, attraverso una serie di appuntamenti con le forze di maggioranza, come quello svolto lo scorso 10 marzo».

Ieri il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, aveva annunciato che avrebbe parlato proprio con Schifani e con i capigruppo di maggioranza dopo avere definito «imbarazzante» l’assenza di buona parte dei deputati del centrodestra alla seduta parlamentare, poi rinviata a martedì prossimo per mancanza del numero legale. Galvagno ieri ha fornito alla stampa i dati sull'attività dell’Ars nei primi sei mesi della legislatura e aveva invitato soprattutto le commissioni ad accelerare i lavori sui disegni di legge depositati e a non limitarsi a convocare solo audizioni.

