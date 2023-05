La Filca Cisl siciliana: «Sì al commissariamento dell'autostrada Palermo-Catania»

«Accogliamo con fiducia la notizia del commissariamento dell’autostrada Palermo-Catania, con la nomina di un commissario e di altri due subcommissari, perché riteniamo che possa essere un passo importante per dare finalmente la stura ad un cantiere lumaca che rischia di non vedere mai la luce». Lo ha detto il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D'Anca, che aggiunge: «Ci auguriamo che l’Anas e il presidente Schifani mettano in campo tutte le azioni sinergiche possibili per vigilare sui tempi, imporre penali a chi non rispetta le scadenze e restituire alla viabilità una delle autostrade più strategiche di tutta la Sicilia. Allo stesso tempo auspichiamo - prosegue- D'Anca che si provveda al più presto a convocare un tavolo tecnico di monitoraggio permanente sulle opere infrastrutturali ferme al palo ormai da troppo tempo, in vista soprattutto anche delle risorse che arriveranno con il Pnrr. Chiediamo altresì - conclude - che tra le priorità siano contemplati anche gli interventi per migliorare la fruibilità della viabilità secondaria, anche quella fondamentale per il rilancio dello sviluppo economico dell'isola, perché non è più accettabile che sempre più si assista al persistere di condizioni precarie delle strade provinciali in alcuni casi ridotte a trazzere».

