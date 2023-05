Palermo, dalla Regione quasi un miliardo di euro per tre nuovi ospedali e per lavori all'Ingrassia

Arriva dalla Regione Siciliana l’ok alla costruzione di tre nuovi ospedali a Palermo, oltre alla riqualificazione e alla rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero Ingrassia di corso Calatafimi. La giunta regionale di oggi ha deliberato la riprogrammazione delle risorse previste dal Programma straordinario di interventi finanziato con fondi statali del Cipe e cofinanziato con risorse regionali.

Il totale degli investimenti ammonta a 958 milioni di euro. Nello specifico, il piano, che sarà valutato adesso dal ministero della Salute, prevede: 364 milioni per la realizzazione del nuovo ospedale Civico di Palermo; 348 milioni per il nuovo Policlinico e 240 milioni per la costruzione del nuovo polo onco-ematologico Palermo-Nord. Infine, ulteriori sei milioni di euro, in aggiunta ai 20 già precedentemente assegnati, serviranno per far fronte all’adeguamento strutturale, impiantistico e architettonico dell’ospedale Ingrassia.

La giunta ha dato, inoltre, mandato all’assessore regionale alla Salute di programmare la spesa di 22 milioni di euro per l’efficientamento energetico del Policlinico di Messina, relativamente a sale operatorie e reparti ad alto consumo di energia. Fondi che si aggiungeranno ai 34 milioni già assegnati per interventi di manutenzione straordinaria.

La riprogrammazione approvata dal governo regionale consentirà la creazione di centri di alta specialità, con ricadute positive in termini di miglioramento della qualità assistenziale, anche in relazione all’esperienza maturata durante la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Le nuove realtà - spiega una nota - oltre ad essere realizzate nell’ottica dell’efficientamento energetico e nel rispetto delle norme a tutela dell’ambiente e del paesaggio, saranno dotate di tutto quanto necessario per affrontare eventuali nuove ondate pandemiche.

Sempre nella riunione di oggi, è stato approvato il conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute a Salvatore Iacolino, già commissario straordinario del Policlinico di Palermo.

«Ringrazio sentitamente il presidente Schifani, l’assessore Volo e tutta la giunta regionale per il grande impegno mostrato fin da subito per lo sviluppo del progetto del nuovo Policlinico Universitario del capoluogo siciliano - dichiara il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri -. Il piano approvato oggi dalla Regione Siciliana, che prevede 348 milioni di investimento per il nuovo Policlinico, consentirà di realizzare una struttura ospedaliera ad altissimo livello architettonico, tecnologico, energetico ed ambientale, all’altezza di fornire la dovuta e migliore risposta ai bisogni di salute della popolazione e alle future evoluzioni della medicina. Senza questo necessario apporto non si potrebbero raggiungere con tanta efficienza ed efficacia obiettivi così fondamentali per la salute e il benessere del territorio. I miei migliori auguri di buon lavoro vanno al dott. Iacolino per l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’Assessorato alla Salute. Rinnovo il mio ringraziamento per la professionalità e la dedizione che hanno caratterizzato il suo operato come commissario straordinario del Policlinico».

