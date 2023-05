Cuffaro, sold out la prima del documentario «1768 giorni»

È già sold out la prima di "1768 giorni", il documentario su Totò Cuffaro, prodotto dal regista Marco Gallo, che verrà presentato e proiettato il prossimo 4 maggio, alle ore 18, presso il cinema multisala "Al Politeama" di Palermo.

Il regista Gallo l'ex presidente della Regione Siciliana dalla sua uscita dal carcere fino ad oggi, accompagnando e filmando i suoi giorni in Burundi, il periodo della pandemia, il ritorno in politica. "Un documentario - spiega la produzione (la SouthMovie Comunicazione) - dove emerge il lato umano del politico, passato dal potere al carcere fino alla riabilitazione", riconosciuta di recente dai tribunali e sigillata dalla foto sulla locandina del film: zainetto in spalla, in cammino per le strade dell'Africa, Totò Cuffaro, direbbe Jack Kerouac, è di nuovo 'on the road'.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’associazione Aiutiamoilburundi onlus e “sarà destinato alle tante attività umanitarie che da molti anni portiamo avanti in Burundi con un’attenzione particolare a tantissimi bimbi negli orfanotrofi”, dichiara Stefano Cirillo direttore di Aiutiamoilburundi.

